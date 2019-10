Carro bate em caminhão e capota na Bonocô; motorista ficou ferido

Um veículo do modelo VW Saveiro bateu em um caminhão na tarde desta quarta-feira (30), na Avenida Bonocô, em Salvador. O acidente aconteceu por volta das 13h30. O motorista do carro se feriu e precisou ser encaminhado a um hospital pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o Núcleo de Operação Assistida (NOA) da Transalvador, após chocar-se com a carreta, o carro capotou e precisou ser retirado da pista com um guincho.

Por conta do acidente, o trânsito na região ficou lento no início da tarde desta quarta-feira. As duas faixas da direita da pista precisaram ser fechadas para a retirada da Saveiro. A pista só foi liberada por volta das 14h50.