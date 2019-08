Carro bate em poste e deixa dois homens feridos em Piatã

Um acidente deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (3), na Avenida Orlando Gomes, no bairro de Piatã, em Salvador. Por volta das 7h um carro de passeio que seguia em direção à Avenida Paralela, bateu de frente em um poste, na altura do Senai Cimatec.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 7h e a remoção do veículo foi feita cerca de uma hora depois. Dois homens , que não tinham Carteira Nacional de Habilitação, estavam no veículo e sofreram ferimentos. Não houve registro de mortes.

O motorista, que chegou a bater a cabeça no para-brisa, ficou bastante machucado. Ele e o carona foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre identidade e estado de saúde das vítimas.

Uma das pistas do local chegou a ser bloqueada.

Um outro acidente aconteceu nesta manhã em Campinas de Brotas, na Avenida Teixeira Barros. inda não há informações sobre feridos ou mortos.