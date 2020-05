Carro cai de viaduto e deixa duas pessoas feridas em Salvador

Duas pessoas ficaram feridas após o veículo que elas ocupavam cair do viaduto do Cabula, em frente ao Shopping Bela Vista, que fica no bairro do Horto Bela Vista, em Salvador. O acidente aconteceu por volta das 19h15 desta segunda-feira (11), de acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros da Bahia.

O Corpo de Bombeiros informou que as vítimas ficaram presos às ferragens do veículo, mas foram retirados do local conscientes por volta das 20h e encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo 12° Grupamento de Bombeiros Militar (12°GBM/Salvar) para unidades de saúde.

Não foram divulgados mais detalhes sobre o estado de saúde das vítimas, a causa do acidente e nem para quais unidades elas foram encaminhadas.