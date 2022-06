Carro cai de viaduto na saída do Túnel Américo Simas

Um carro caiu do viaduto na Avenida Presidente Castelo Branco, logo após a saída do túnel Américo Simas, que dá acesso ao bairro do Comércio. O acidente aconteceu por volta das 8h, nesta quarta-feira (22).

(Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO) (Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO) (Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO) (Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO)

(Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO) (Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO) (Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO) (Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO)

O carro, um Uno vermelho, bateu na proteção do viaduto e caiu no pátio de uma empresa. O motorista do carro não teve ferimentos graves e foi atendida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

Agentes da Transalvador estão no local para ordenar o trânsito, que segue lento porque uma das faixas foi interditada. Uma equipe da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) está a caminho do local para fazer a recuperação do guarda-corpo do viaduto.