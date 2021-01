Carro de família que viajavam do DF para o Ceará é encontrado com três corpos na Bahia

O carro de uma família que saiu de Brasília, no Distrito Federal, rumo a Sobral, no Ceará, foi encontrado em uma ribanceira na BR-135, a 22 km de Formosa do Rio Preto, na Bahia, com três cadáveres em seu interior, na segunda-feira (18). As vítimas estavam desaparecidas desde 12 de janeiro, quando ocorreu o acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Bahia.

O resgate dos corpos foi feito pelos Bombeiros militares do 17º Grupamento, segundo a assessoria de imprensa da corporação. A guarnição foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom), por volta das 15h de segunda, com a informação de que as vítimas estavam presas às ferragens de um Honda Civic.

O Corpo de Bombeiros ainda informou que os militares precisaram desvirar o automóvel com um cilindro expansor hidráulico e, em seguida, cortar todo o teto para ter acesso aos ocupantes.

O resgate foi concluído no fim da tarde de segunda. Ainda de acordo com a corporação, os corpos foram encaminhados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, que será responsável pela identificação.

Segundo a Polícia Civil do DF, o último contato com a família foi realizado no mesmo dia, por volta das 6h30, por mensagem informando que os viajantes já estavam no Estado da Bahia.