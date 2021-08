Carro de luxo é apreendido em ação contra comércio ilegal de peças em Salvador

Em ação conjunta, realizada na manhã desta quarta-feira (4), a Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP/BA) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vistoriaram estabelecimentos comerciais do Subúrbio Ferroviário de Salvador que estariam praticando o comércio ilegal de peças automotivas. O foco da ação era desarticular estabelecimentos que vendiam peças de carros furtados ou roubados e que possivelmente realizavam o desmanche clandestino de veículos.

Em uma das oficinas visitadas, uma Land Rover modelo Freelander II, com ordem judicial de busca e apreensão, foi encontrada totalmente desmontada. De acordo com o delegado Marcelo Tannus, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), o carro não possui restrição de roubo. “Vamos investigar em quais circunstâncias o carro chegou até esta oficina. Trata-se de uma restrição judicial que tem que ser apurada. O responsável pelo estabelecimento será ouvido na nossa unidade”, informou em nota.

Outros cinco estabelecimentos investigados foram interditados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) de Salvador, que participava da ação, por falta de autorização para funcionamento e alvarás vencidos.

Participaram também da Operação Inspicio II equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), do Grupo de Ações Rápidas e Repressivas (Garra), do Esquadrão Águia e Operação Apolo Companhia de Policiamento Fazendário (Cipfaz) da Polícia Militar, além de equipes da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) e do Departamento de Trânsito da Bahia (Detran/Ba).

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a DRFRV, que continuará com as investigações.