Carro de padre sequestrado e espancado é localizado; polícia já tem suspeitos

O carro do padre Antônio Sérgio Andrade Pires, sequestrado quando chegava à casa paroquial no último sábado (3) no distrito de Vale Verde, em Porto Seguro, foi encontrado nesta segunda-feira (5) em Itabela, município a 60 km do onde aconteceu o crime.

Responsável pelo caso, o delegado titular de Arraial d'Ajuda Valfredo Neto afirma que a polícia também já tem suspeitos do sequestro e vai submeter o carro encontrado à perícia para coletar evidências. O padre já foi ouvido.

Neto ainda explica que casos de sequestro com agressão física e seguidos de roubo têm sido comuns na região. A linha de investigação descarta motivação política.



Sequestradores não destruíram automóvel; delegado diz que é "modus operandi" do tipo de crime Foto: Divulgação

Segundo informações da Polícia Civil, o padre foi abordado por três homens que desembarcaram de um veículo Chevrolet Celta no final de semana. Eles anunciaram o assalto e obrigaram a vítima a seguir com eles no carro dela, um VW Crossfox.



Além do automóvel do padre, o trio também roubou R$ 120. Durante o sequestro, um quarto suspeito permaneceu no Celta e ficou dando apoio aos comparsas. O padre foi agredido com socos e coronhadas.

A Diocese de Eunápolis, há 55 km de Porto Seguro, emitiu nota informando que a vítima encontra-se bem fisicamente e está sendo devidamente acompanhada e assistida pelos irmãos.



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro