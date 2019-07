Carro invade escola e deixa quatro pessoas feridas em Lauro de Freitas

Um motorista perdeu o controle do carro de passeio que dirigia e invadiu o muro da Escola Municipal do Loteamento Santa Júlia, que fica no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (15) e deixou quatro pessoas feridas.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Lauro de Freitas, informações preliminares dão conta que o motorista do veículo de modelo Ford Fiesta, de cor branca, passou mal e invadiu o muro da escola, deixando duas crianças e dois pais feridos.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas para o local para prestar atendimento às vítimas. Os quatro foram levados ao Hospital Menandro de Farias, que informou em nota que foram atendidos no local dois pais e duas crianças. Todos foram atendidos, medicados e estão em observação.

O CORREIO também tentou contato com a Polícia Militar, sem sucesso.