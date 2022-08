Carro invade estabelecimento e destrói estrutura em Plataforma

Um carro invadiu um estabelecimento próximo ao Largo do Luso, em Plataforma. O acidente aconteceu na noite dessa quinta-feira (4).

Ninguém ficou ferido com o acidente, mas a estrutura do local ficou destruída com o impacto da batida. Em entrevista à TV Bahia, o motorista do carro contou que perdeu o controle da direção ao desviar de uma pedestre.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

"Uma menina estava atravessando e para não atropelar, desviei e perdi o controle. Graças a deus que não tinha ninguém no estabelecimetno, isso aqui [danos materiais] a gente resolve. Mas e uma vida perdida?", disse o motorista.

O carro permanecia no local do acidente até a manhã desta sexta-feira (5).