Carro parte ao meio após bater de frente com carreta e motorista morre em Itaberaba

Um homem que dirigia um carro de passeio morreu após sofrer um grave acidente com uma carreta, na BR-242, na altura da cidade de Itaberaba, região da Chapada Diamantina. A batida aconteceu na manhã desta sexta-feira (12), por volta das 8h30.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o carro colidiu de frente com a carreta O homem que dirigia o veículo menor morreu na hora e a pessoa que estava no carona foi levada em estado grave para o Hospital Ana Catarina, em Itaberaba. Com a força do impacto, o veículo partiu ao meio.

Agentes da PRF que estiveram no local suspeitam que o motorista do carro de passeio dormiu no volante e perdeu o controle da direção. Após cochilar, ele teria saído da pista em direção a Itaberaba e invadido a pista ao lado, que seguia a caminho de Seabra.

O motorista da carreta ainda tentou desviar para o acostamento, mas não conseguiu evitar o choque. Os ocupantes da carreta sofreram ferimentos leves e receberam atendimento médico no Hospital Ana Catarina, onde passaram por exames. O estado de saúde deles é estável.