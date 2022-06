Carro pega fogo após acidente e mata três pessoas na Bahia

Três pessoas morreram carbonizadas em um acidente na BR-122, entre os municípios de Candiba e Pindaí, no Sudoeste da Bahia. As vítimas estavam em um carro que bateu de frente com um caminhão por volta das 19h de quarta-feira (15).

Segundo testemunhas relataram aos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tentava fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente com o caminhão que transportava milho.

Com o choque, o carro em que as vítimas viajavam pegou fogo, e os três ocupantes morreram na hora. Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil foram deslocadas até o local do acidente.

As vítimas ainda não foram identificadas. Os corpos serão periciados em uma unidade do Departamento de Polícia Técnica.