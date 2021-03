Carro pega fogo após capotar na Avenida Tancredo Neves; Veja imagens

Um carro pegou fogo, na noite desta quarta (3), após capotar na Avenida Tancredo Neves, na altura da estação de metrô Pernambués, sentido Rodoviária.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e o incêndio foi controlado rapidamente. Ainda de acordo com os bombeiros, o motorista do veículo não se feriu.



O repórter fotográfico do Correio, Arisson Marinho registrou a ação dos bombeiros momentos após o acidente.



(Arisson Marinho/Correio) (Arisson Marinho/Correio) (Arisson Marinho/Correio) (Arisson Marinho/Correio)

O incêndio do veículo aconteceu bem embaixo da passarela da estação de metrô Pernambués.No local há uma divisão da pista, para acesso à Via Expressa, que fica ao lado da estação. A Transalvador não soube precisar se o veículo teria se chocado com as estruturas de concreto que dividem a via.O trânsito foi parcialmente interrompido durante a ação dos bombeiros. A Transalvador deslocou três guarnições para a região para facilitar o fluxo de veículos.Após o controle do fogo e a retirada do veículo, um caminhão da Limpurb foi acionado para fazer a lavagem da pista.