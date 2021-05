Carro pega fogo e motorista fica ferido na Avenida Paralela

Um carro pegou fogo na manhã desta quinta-feira (29) na Avenida Paralela, perto da região onde fica a Estação CAB de Metro, sentido Aeroporto. O caso aconteceu por volta das 6h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militares da Bahia (CBMBA), uma equipe foi enviada ao local para conter as chamas. Ao chegar no local, os bombeiros perceberam que o motorista estava ferido dentro do veículo e acionaram o Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima foi socorrida, mas não há informações de para onde foi levada, nem o estado de saúde. O fogo foi controlado, mas o veículo ficou completamente destruído.