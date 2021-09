Carro pega fogo na Avenida ACM e fica totalmente destruído

Uma cena chamou a atenção de quem passava pela Avenida ACM na noite desta sexta-feira (10). Um carro pegou fogo e ficou totalmente destruído na via.

O caso aconteceu na região do Iguatemi. De acordo com o Centro Integrado de Comunicação das Polícias Civil e Militar (Cicom), o incêndio começou por volta das 20h30 e durou mais de uma hora. Segundo a TV Bahia, mãe e filha estavam no veículo quando perceberam uma fumaça saindo do capô e pediram ajuda a populares, que empurraram o carro até o canto da pista.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi até o local e controlou as chamas. Não houve feridos e ainda não há informações do que provocou a situação.