Carro pega fogo na avenida Manoel Dias em Amaralina 

Um carro pegou fogo por volta das 8h desta sexta-feira (26) na Avenida Manoel Dias da Silva, em Amaralina. Em função do incêndio no veículo a Polícia Militar chegou e intertidar o acesso da avenida no sentido Amaralina pelo risco de explosões.

"Eu estava chegando para trabalhar quando vi uma fumaça muito grande. Pensei que era algo na vegetação, mas quando vi que era um carro sai correndo com medo", diz a vendedora Márcia Santos.

(Foto: Kelven Figueiredo/CORREIO)

O Corpo de Bombeiros informou que há uma viatura no local e que até o momento não há registro de vítimas.

"Foi uma explosão atrás da outra, ficamos muito assustados", contou uma funcionária de um estabelecimento comercial da rua.

Mais informações em instantes