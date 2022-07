Carro que explodiu quando abastecia com GNV no Rio tinha cilindro adulterado

O carro que explodiu enquanto era abastecido em um posto de combustíveis no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (26), tinha o cilindro de Gás Natural Veicular (GNV) adulterado, segundo a Federação Nacional da Inspeção Veicular (FENIVE).

O levantamento preliminar realizado por especialistas em inspeção veicular que foram até o local do acidente mostrou que o cilindro presente no carro envolvido no acidente não é o mesmo que havia sido inspecionado no veículo em 2021.

"A Fenive se solidariza com os amigos e familiares da vítima e está colaborando com as autoridades para que as causas deste sinistro sejam esclarecidas, para que, definitivamente, isto não mais aconteça. O sistema GNV é seguro. Mas há procedimentos a serem adotados na instalação e manutenção do sistema", declarou em nota.

A federação ainda ressaltou que o acidente mostra a importância de se fazer os procedimentos exigidos por lei no momento da conversão do veículo para gás natural. A inspeção veicular periódica é uma das exigências legais para que o carro que passou pela conversão possa circular regularmente. Além disso, os cilindros devem passar por manutenções periódicas a cada 5 anos.

Motorista morto

O motorista que ficou ferido após seu carro explodir enquanto era abastecido em um posto de combustíveis morreu na madrugada desta quarta-feira (27). Mário Magalhães da Penha, 67 anos, sofreu múltiplas fraturas ao ser arremessado com o impacto da explosão.

Ele estava internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Rio de Janeiro, e chegou a ser submetido a algumas cirurgias, mas não resistiu.

Mário ia abastecer o carro com GNV e abriu o porta-malas, quando aconteceu a explosão. A esposa dele sofreu ferimentos leves. O teto do posto desabou e os destroços caíram sob o casal.

A explosão aconteceu no carro, que, segundo testemunhas revelaram ao UOL, estava com o cilindro de GNV enferrujado.

Policiais civis foram ao posto para perícia nesta tarde.