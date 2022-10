Carro que foi alugado em SP em 2021 é apreendido em Barreiras

Um carro que foi alugado em São Paulo e não foi devolvido à locadora foi encontrado na BR-135, em trecho do município de Barreiras, no Oeste da Bahia. A apreensão do veículo aconteceu na tarde desse sábado (15).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais abordaram o veículo Chevrolet/Onix para uma fiscalização detalhada e descobriram que o carro possuía registro de apropriação indébita. De acordo com o boletim de ocorrência da Delegacia 41° Distrito Policial de Vila Rica (SP), do dia 9 de setembro de 2021, o veículo foi alugado em 10 de junho de 2021, mas nunca foi devolvido.

O passageiro do automóvel se identificou como proprietário do Onix. Ele relatou que comprou o carro por R$ 60 mil há cerca de 4 meses. Disse também que o negócio foi realizado na cidade de São Desidério (BA).

O homem foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil para continuidade dos procedimentos legais, pelos crimes de apropriação indébita (art. 168) e receptação de veículo (art. 180), ambos do Código Penal.