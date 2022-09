Carro roubado que foi negociado em troca de postes de concreto é recuperado na Bahia

Um automóvel roubado em Salvador em 2019 foi recuperado, durante fiscalização da PRF na BR- 242, em Cristópolis, no oeste baiano, na tarde desta quinta-feira (29).

Policiais rodoviários federais fiscalizavam na altura do quilômetro 724 da rodovia, quando abordaram um Fiat/Uno Vivace, conduzido por um homem de 24 anos. Além do motorista, viajava o passageiro de 60 anos de idade.

Após uma verificação minuciosa no carro, os policiais notaram adulterações no motor e chassi. Foi feita uma pesquisa ao sistema informatizado da PRF, quando a equipe constatou se tratar na realidade de um Uno com ocorrência de roubo, registrada em maio de 2019.

O passageiro assumiu a propriedade do veículo e relatou que adquiriu o carro há cerca de dois anos e que a negociação foi realizada mediante troca em doze postes de concreto, no valor equivalente a R$ 22 mil.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A PRF alerta que ao adquirir um veículo seminovo é importante conhecer a procedência, duvidar de ofertas muito vantajosas e sempre realizar todos os trâmites burocráticos de transferência de propriedade. Essas são dicas importantes para se evitar cair em golpes.