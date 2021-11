Carros arrastados, casas destruídas e desabrigados: chuva provoca caos no interior

As fortes chuvas registradas na noite entre segunda (29) e terça-feira (30) provocaram estragos em diversas cidades no interior da Bahia. Há relatos de diversas casas que desabaram, deixando os moradores desabrigados.

A região mais atingida, de acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), é o Centro Norte da Bahia. Cidades como Tapiramutá, Utinga, Mundo Novo, Rui Barbosa, Mairi e Jacobina registraram até 69,2 mm de chuva nas últimas 24 horas.

Em Mundo Novo, dezenas de casas desabaram total ou parcialmente, deixando diversas famílias desabrigadas. O prefeito José Adriano da Silva conta que passou a manhã visitando os bairros que ficaram embaixo d'água.

"De madrugada tínhamos a informação de apenas quatro famílias que perderam as casas. No entanto, andando hoje de manhã pela cidade, percebemos que o número é bem maior. Foram sete horas seguidas de muita chuva. Eu não me lembro de uma tempestade tão forte assim atingindo nossa cidade", lamenta o gestor.

Outro fator que agravou o problema em Mundo Novo foi o relevo. Cercada de montanhas, a cidade também enfrentou deslizamentos de terra que soterraram, ao menos, uma casa.

Nas redes sociais, circulam vídeos que mostram moradores tomando banho nos rios que se formaram onde eram as ruas da cidade. Carros chegaram a ser arrastados pela enchente, enquanto casas ficaram embaixo d'Água, que subiu mais de 1 metro.

As famílias desabrigadas foram estão sendo colocadas em quadras, escolas, faculdade e no Polo UAB.

De acordo com o Inema, outras regiões muito atingidas foram as próximas das cidades de Ribeira do Pombal (67,4 mm), Baixa Grande (62,2 mm), Itapetinga (60,0 mm), Correntina (48,2 mm), Ruy Barbosa (47,8 mm) e Iaçu (41,6 mm).