Carros novos: balanço de vendas do semestre revela líder inédito

Pela primeira vez, o HB20 fechou um semestre na liderança do mercado brasileiro de automóveis (Foto: Hyundai)

Hyundai HB20, Fiat Strada e Honda CG 160 comemoram os títulos de mais emplacados em suas categorias no primeiro semestre.

Entre os automóveis, o hatchback da Hyundai foi constante nos emplacamentos entre janeiro e junho, somando 45.408 unidades licenciadas e alcançou a inédita posição de liderança.

O HB20 deixou para trás o Chevrolet Onix (41.926), que teve a produção interrompida por falta de componentes, e o Fiat Argo (41.510), que teve forte crescimento nos últimos dois meses.

Na disputa entre os comerciais leves, a Strada foi a campeã com 61.064 exemplares emplacados no semestre. A segunda posição na categoria que engloba picapes e vans ficou com a Fiat Toro (34.089) e a Toyota Hilux (19.236).

Mais uma vez, a CG 160 se mantém na liderança (Foto: Honda)

A CG 160 se manteve absoluta entre as motocicletas, com 139.685 unidades licenciadas nos seis primeiros meses do ano. Ela leva também o título de veículo no mais licenciado no país no acumulado do ano.

As outras duas motos mais vendidas também são da Honda: Biz (68.785) e NXR 160 (59.259).

BALANÇO DE JUNHO

No mês de junho, o mercado de automóveis e comerciais leves apresentou uma retração de 3,31% nos emplacamentos de modelos novos em relação a maio - que teve o mesmo número de dias úteis.

As duas categorias somaram 169.589 unidades no último mês, e o acumulado do ano é de 1.006.685 emplacamentos, volume 31,90% superior ao obtido no primeiro semestre do ano passado.



MODELOS PREFERIDOS

A Fiat Strada liderou entre os automóveis e comerciais leves em junho com 9.697 emplacamentos. Outro modelo da marca italiana, o Argo ficou na segunda posição com 9.382 unidades licenciadas.

A picape Strada manteve o bom desempenho e lidera as vendas entre os comerciais leves (Foto: Antônio Meira Jr./CORREIO)

O Hyundai HB20 (7.609) ficou com a terceira posição, seguido por Fiat Mobi (7.529) e Jeep Renegade (7.504).

Da sexta à décima colocação ficaram: Renault Kwid (6.083), Jeep Compass (6.046), Fiat Toro (5.909), Hyundai Creta (5.902) e Volkswagen Gol (4.742)



MERCADO ESTADUAL

Na Bahia, as picapes da Fiat dominaram as duas primeiras posições do ranking: Strada em primeiro com 576 emplacamentos e Toro em segundo com 387 unidades licenciadas.

A seguir, dois modelos da Hyundai: HB20 (347) em terceiro e Creta (313) em quarto.

O Renault Kwid ficou em quinto, com 299 exemplares emplacados no estado. Fiat Argo e Jeep Compass aparecem empatados em sexto com 249 unidades cada.

Do sétimo ao décimo lugar ficaram: Fiat Mobi (246), Toyota Corolla Cross (224), Chevrolet Onix (174) e Toyota Corolla (139).

MERCADO ARGENTINO

Em julho, foram emplacados 37.621 automóveis e comerciais leve na Argentina. O montante é 64,1% superior ao fechamento de maio e, no acumulado do ano, já são 210.117 modelos novos licenciados.

No último mês o mais emplacado foi o Fiat Cronos (3.511 unidades), seguido por duas picapes: Toyota Hilux (2.591) e Volkswagen Amarok (2.l84).

Da quarta à décima posição ficaram: VW Gol (1.851), Toyota Etios (1.691), Peugeot 208 (1.542), Ford Ranger (1.323), Renault Kangoo (1.065), Toyota Yaris (1.023) e Renault Sandero (940).



NOVA FILOSOFIA

A Volvo Cars tem buscado romper com as tradições da indústria automotiva e apresentou nesta semana um novo modelo conceitual, que, de acordo com a empresa, "é um manifesto para a próxima geração de carros totalmente elétricos".

O veículo tem visual excêntrico, mas o que importa são suas soluções. Os carros do futuro terão expressiva redução de peças, pois os motores elétricos são mais simples e não há necessidade de transmissões complexas e tanque de combustível, por exemplo.

A Volvo revelou um conceito que engloba sua nova filosofia para carros elétricos (Foto: Volvo Cars)

Nem mesmo caixa de direção, que será substituída pelo sistema “drive by wire” dos aviões. A tradicional grade dianteira foi substituída por uma estrutura semelhante a um escudo, apoiada por uma nova interpretação do design do farol que lembra o martelo de Thor.



AUDI Q5 EM VÍDEO

Essa semana publiquei as impressões sobre o Audi Q5. Dê play no vídeo abaixo e confira.

Atualizado, o Audi Q5 ganhou uma inédita configuração Sportback

CINCO DÉCADAS NO BRASIL

A Honda começou a comemorar os seus cinquenta anos de presença no Brasil. A operação começou com a importação de motocicletas, que ganhou produção nacional cinco anos depois.

Com automóveis, a história começou em 1992, como importadora, e em 1997, como fabricante.

2 MILHÕES DE QUILÔMETROS

O caminhoneiro Edson Carlos Araújo alcançou o impressionante marco de 2.000.000 de quilômetros com o caminhão extrapesado Mercedes-Benz 1944 S, ano 2004, sem precisar abrir o motor deste cavalo mecânico 6x2.

Edson, que fica baseado em Anápolis, no interior de Goiás, é o segundo proprietário do veículo, adquirido em 2011, com o qual já cumpriu aproximadamente 1.400.000 de km.

Para premiar o proprietário, a Mercedes-Benz promoveu uma atualiazação na cabine do caminhão (Foto: Daimler)