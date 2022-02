Carros zero-quilômetro: vendas caem quase 40% em janeiro

O volume de licenciamentos de veículos novos em janeiro foi o menor em 17 anos

O emplacamento de veículos no mercado brasileiro tomou um tombo em janeiro. Carros de passeio, picapes e vans somaram 116.601 unidades licenciadas no último mês, uma queda de 39,75% em relação a dezembro e 28,26% na comparação com o mesmo período do ano passado. É o pior resultado desde janeiro de 2005, quando foram licenciadas 99.655 unidades.

“O resultado é conjuntural e acontece, principalmente, em função dos baixos estoques das Concessionárias, em dezembro, da persistente falta de produtos – ainda provocada pela escassez de insumos - e componentes e, também, devido à sazonalidade do período”, explica José Maurício Andreta Jr., presidente da Fenabrave, entidade que reúne os revendedores de veículos.

O executivo aponta ainda as fortes chuvas, aumento das taxas de contágio por Covid-19 e a alta nas taxas de juros restringiu a aprovação de crédito para financiamentos.

Outras categorias também fecharam o primeiro mês do ano em baixa: caminhões e ônibus (26,89%) e motocicletas (20,21%).

DIVISÃO POR MARCAS

A Fiat liderou o mercado de automóveis e comerciais leves com 23.299 emplacamentos, o correspondente a 19,98% do total. Na sequência, três fabricantes tiveram uma disputa acirrada: Chevrolet (13.104 veículos), Volkswagen (13.082) e Hyundai (12.581).

A Jeep, empresa que só comercializa SUVs no país, ficou com a quinta posição com 11.352 emplacamentos.

Da sexta à décima posição ficaram: Toyota (9.980), Renault (8.528), Honda (4.728), Peugeot (4.083) e Nissan (3.469).

Há muito tempo a Peugeot não conseguia se posicionar entre as 10 marcas com maior participação de mercado e ultrapassou a Caoa Chery (3.131), que estava em ascensão e fechou janeiro na décima primeira posição.

MARCAS DE LUXO

A BMW se manteve na frente entre as marcas premium com 656 emplacamentos, já a Volvo (445) perdeu a vice-liderança para a Audi (470).

A Mercedes-Benz (432) fechou janeiro em quarto lugar e a Land Rover (335) em quinto.

CARROS, SUVS E PICAPES

Entre os mais vendidos, o ano começou sem mudanças na liderança, que continuou com a Fiat Strada. A picape somou 6.716 emplacamentos deixando para trás o Hyundai HB20 (5.634) e o Chevrolet Onix (5.205).

A picape Strada foi o zero-quilômetro mais emplacado no Brasil em janeiro

Para completar os cinco primeiros, dois modelos da Jeep: Renegade (4.999) e Compass (4.905). Do sexto ao décimo lugar ficaram: Hyundai Creta (4.175), Volkswagen T-Cross (3.761), VW Gol (3.435), Chevrolet Onix Plus (3.431), Fiat Toro (3.293).

MERCADO BAIANO

Na Bahia, a queda nas vendas de automóveis e comerciais leves foi menor que na média nacional: 34,84%. Em janeiro foram emplacados 4.508 carros, picapes e vans contra 6.918 de dezembro.

No estado, a Fiat Strada liderou as vendas com 396 unidades emplacadas e viu uma disputa intensa pelas posições seguintes: Chevrolet Onix (212), Hyundai HB20 (207) e Hyundai Creta (203).

O Hyundai HB20 continua se destacando nas vendas, ficou em segundo no Brasil e em terceiro na Bahia

A quinta posição ficou com a Fiat Toro (186). Da sexta à décima posição ficaram: Chevrolet Onix Plus (171), Jeep Compass (168), Renault Kwid (163), Toyota Corolla Cross (157) e Volkswagen Gol (149).

DIAS CONTADOS

Depois de 10 anos e duas gerações, o Chevrolet Spark se despedirá este ano dos Estados Unidos, onde é o carro mais barato.

O subcompacto, que será produzido até agosto, é oferecido por 13.600 dólares, preço que não inclui o frete e equivale a R$ 72.010.

O subcompacto Spark, carro mais barato dos EUA, deixará de ser produzido em agosto

Com a saída do Spark, os dois modelos mais baratos do mercado norte-americano serão o Nissan Versa (US$ 15.080) e o Mitsubishi Mirage (US$ 14.645), ambos sem frete.

NOVO ENDEREÇO

Tudo indica que a próxima edição do Salão do Automóvel de São Paulo será mesmo realizada no Autódromo de Interlagos. Até a data já está definida: de 6 a 14 de agosto.

Em 2018, a mostra automotiva gerou R$ 320 milhões para a cidade de São Paulo, incluindo gastos de turistas e impostos arrecadados.