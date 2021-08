Cartão SUS desatualizado gera lentidão nos pontos de vacinação em Salvador

O comparecimento de pessoas aos pontos de vacinação contra a covid-19 com a situação cadastral desatualizada tem gerado lentidão em alguns locais destinados à imunização em Salvador. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a atualização dos dados do cartão SUS é obrigatória para ter acesso à primeira dose da vacina contra o coronavírus na cidade.

Para evitar a situação, a SMS reitera a orientação de que, antes de se dirigir aos postos, é necessário conferir se o nome consta na lista do site www.saude.salvador.ba.gov.br.

Já os moradores de Salvador com o cartão SUS vinculado a outro município devem buscar presencialmente as Prefeituras-Bairro, mediante agendamento prévio através do aplicativo Fala Cidadão, site Hora Marcada (horamarcada.salvador.ba.gov.br) ou Whatsapp (assistente virtual Jana), no número (71) 98392-3927.

No local, é necessário apresentar comprovante de endereço atualizado no nome do titular do cartão ou parente de 1º grau (pais ou filhos). Só após esse processo, os cidadãos elegíveis deverão se dirigir aos pontos de vacinação.