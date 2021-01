Cartórios da Bahia apontam aumento de 34% nas mortes por causas respiratórias

Em meio à pandemia de covid-19, as mortes por doenças respiratórias na Bahia cresceram 34,6% em 2020, segundo dados do Portal Transparência, plataforma administrada ela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), Em 2019, foram 20.862 com esta causa, frente a 28.096 do ano passado. Entre as doenças desse tipo, a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) teve aumento muito alto, de 386%.

Segundo os dados, os Cartórios da Bahia registraram em 2020 total de 89.756 mortes. O número de óbitos em 2020 pode aumentar ainda mais, assim como a variação da média anual, uma vez que os prazos para registros chegam a prever um intervalo de até 15 dias entre o falecimento e o lançamento do registro no Portal da Transparência.

Entre os óbitos causados por doenças cardíacas, muitas vezes relacionadas à covid-19, a comparação entre 2019 e 2020 aponta um aumento de 10%, passando de 15.192 para 16.717. Entre as doenças do coração, o registro que apontou maior crescimento foi o de mortes por Causas Cardiovasculares Inespecíficas, que cresceu 26,8% entre os anos, sendo que o aumento dos óbitos em domicílio é uma das explicações para o diagnóstico inespecífico das mortes causadas por doenças do coração.

Mortes em casa

O número de pessoas que morreu em casa aumentou 20,9% na Bahia comparando 2019 e 2020. A pandemia também pode ter influenciado nesse número, já que muitas pessoas evitaram frequentar hospitais no ano passado com medo do coronavírus, muitas vezes negligenciando tratamentos de rotina e até de emergência.

As mortes por Causas Respiratórias fora de hospitais cresceram 20,9%, sendo que novamente a SRAG foi a que registrou a maior variação, 86%. Também cresceram os óbitos por Septicemia (28%) e Causas Indeterminadas (72%). Os registros de óbitos, feitos com base nos atestados assinados pelos médicos, apontam que 428 baianos morreram de covid-19 dentro de casa.

“É de suma importância termos o conhecimento dos números e causas dos óbitos no estado. Em tempos pandêmicos, e com o aumento do uso das redes sociais, as informações são compartilhadas com muita rapidez, e, às vezes, sem o devido cuidado. Por essa razão, o Portal da Transparência do Registro Civil torna-se fundamental para que qualquer cidadão tenha acesso livre e democrático a dados verídicos que auxiliam no entendimento das mais diversas esferas da sociedade", diz o presidente da Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado da Bahia (Arpen/Bahia), Daniel Sampaio.