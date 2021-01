Cartunista Laerte Coutinho está na UTI com covid-19

A caturnista Laerte Coutinho, 69 anos, está internada na UTI do hospital InCor, em São Paulo, com covid-19. A informação foi inicialmente passada pelo amigo e jornalista Ronaldo Bressane e depois confirmada pelo filho. "A Laerte Coutinho tá na UTI do InCor. Covid. Mandemos todas energias possíveis à nossa amada e idolatrada gênia", escreveu Bressane na tarde desta terça-feira (26).

No Instagram, o filho Rafael Coutinho afirmou que Laerte não tem estado grave, "mas requer cuidados mais rigorosos". "A condição piorou lentamente, e ela foi internada na UTI na noite passada. O estado ainda não é grave, mas requer cuidados mais rigorosos. Ela deve ficar por no mínimo mais uma semana lá, e estamos acompanhando dia a dia a evolução, na torcida para que melhore", escreveu (leia mais abaixo).

Na última sexta-feira (22), Laerte mesma avisou que havia sido diagnosticada com covid. "Gentes queridas - peguei covid. Tou sob bons cuidados e a evolução está satisfatória", escreveu a cartunista no Twitter.

Ela agradeceu as mensagens que recebeu desejando pronta recuperação. "Fico grata pelas emanações e preocupações! Vocês, máscaras, mãos lavadas e o possível de isolamento…".

Leia a mensagem de Rafael:

Escrevo aqui em nome da família, para atualiza-los sobre a atual condição de saúde dela. Como muitos já sabem, Laerte está internada com Covid desde o dia 21 de janeiro, no INCor. Está sendo supervisionada pelo dr. Ubiratan Paula Silva. A condição piorou lentamente, e ela foi internada na UTI na noite passada. O estado ainda não é grave, mas requer cuidados mais rigorosos.

Ela deve ficar por no mínimo mais uma semana lá, e estamos acompanhando dia a dia a evolução, na torcida para que melhore.

Agradecemos a todes que mandaram mensagens de apoio e carinho, se disponibilizando a ajudar das formas mais variadas. Obrigada, em nome da Laerte, é muito bonito demais ver o amor de todes pelo meu pai.

Aos que tem contato direto por whatsapp e redes sociais, peço gentilmente para que não mandem mensagens diretas para ela. Ela precisa de repouso, não forçar a respiração e controlar a ansiedade. Aos amigos jornalistas, peço também para que não entrem em contato conosco, é um momento complexo para nós, mobilizados para dar conta de todas as frentes relativas à sua vida pública e privada. Atualizaremos a todes quando for possível. Acendam uma vela e mandem boas vibrações, ela está precisando.



Um grande beijo,

Rafael e família