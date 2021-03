Cartunista Laerte Coutinho recebe 1ª dose da vacina para coronavírus

A cartunista Laerte Coutinho, de 69 anos, revelou em seu Twitter que recebeu a primeira dose da vacina para o coronavírus. Ela foi imunizada na Unidade Básica de Saúde de São Remo, em São Paulo.

Laerte já contraiu covid-19, chegando a ficar internada durante 10 dias no Hospital do Coração, em São Paulo. Ela deixou o hospital no dia 31 de janeiro deste ano.

"O impulso é dizer 'sarei', 'escapei', mas a 1ª pessoa não dá conta. Contei com gente querida e apoio firme desde o começo - sem isso não estaria de volta aqui. Gente que batalhou por um sistema de saúde eficiente, gente que povoa e dá movimento a esse sistema, gente que lembrou de mim, se preocupou, rezou, fez desenhos, emanou vibrações e comemorou as melhoras."

"Fico muito, muito grata e comprometida com essa força toda. A doença é difícil e perigosa, estamos ainda no meio da luta. Essa solidariedade e cuidado é nossa principal forma de vencer", escreveu a cartunista em seu Twitter após a alta.