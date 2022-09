Caruru é ofertado no dia dos santos gêmeos aos idosos do abrigo D. Pedro II

Nesta terça-feira (27), dia de São Cosme e São Damião, tradição bastante popular em Salvador em homenagem aos santos gêmeos, um caruru especial foi oferecido aos idosos do abrigo Dom Pedro II, administrado pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

O titular da Sempre, Daniel Ribeiro, destacou que: “essas atividades são preparadas, não apenas pelo sincretismo religioso, mas como forma de fortalecer os vínculos do abrigo, oferecendo para os nossos integrantes da melhor idade aqui instalados, através da equipe multidisciplinar, um serviço especial, de qualidade e com muito carinho. Esse é um momento de descontração que tanto precisam e não abrimos mão de proporcionar para eles”.

O cardápio contou com o caruru, feijão fradinho, arroz, farofa de dendê, ovos cozidos, xinxim de frango, banana da terra frita, cana-de-açúcar, rapadura e pipoca. Durante o momento de descontração entre os acolhidos, que contou ainda com música para animá-los, foi revelado que a expectativa por esse momento todo ano é muito grande.

“Hoje é o dia do nosso caruru, está tudo muito gostoso, bonito e preparado com muito amor. Sempre fico muito animada, se sobrar ainda vou encher minha vasilha para comer amanhã”, brincou a jovem senhora de 80 anos, Dona Lúcia Maria Conceição Peçanha, que não perdeu o passo, mesmo estando com problema na coluna e estando em tratamento com fisioterapeuta. “Amo música e danço, ainda que devagarzinho”, disse, em tom de animação.

Seu Edvaldo Conceição dos Santos, de 83 anos, foi enfático ao afirmar que gosta de tudo que é bom. “E sou fã desse caruru, gosto de tudo, de um vatapá, inclusive, um pedacinho de cana. Fico esperando todo ano e não furam com a gente, sempre somos contemplados com essa iguaria maravilhosa”, concluiu, após provar do cardápio.