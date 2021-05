Casa de Marlon Gama é destaque em revista internacional

(Foto: Lucas Asis)

Uma das residências mais icônicas de Salvador, o Solar dos Gama, morada do arquiteto Marlon Gama debruçada para a Baía de Todos os Santos, foi destaque na nova edição da revista Urbana, especializada em decoração e lifestyle.

A publicação portuguesa dedicou 14 páginas à casa, que tem 500 m² de área construída, revelando seus principais ambientes, detalhes da reforma que transformou o imóvel no estilo clássico em um lar moderno e repleto de obras de arte, objetos de design e móveis assinados.

O solário e a piscina de borda infinita com sua vista espetacular para o mar ganharam destaque, reforçando uma característica de seu morador: o de receber bem os visitantes. "Com projeto dos arquitetos Marlon Gama & Adriano Guedes, esta casa cumpre o briefing e reflete o gosto do seu jovem proprietário, amante da arquitetura clássica e do design contemporâneo, e um anfitrião nato", afirma a reportagem logo em sua abertura.

