A nova temporada do programa Casa Brasileira já está confirmada para estrear em janeiro de 2020 no GNT. Com título de “Casa Brasileiras - Cidades”, a edição vai explorar o modo de viver urbano. Em um dos episódios, a casa do ator Murilo Benício, que tem projeto do arquiteto Miguel Pinto Guimarães e fica no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, será visitada.

Casa de Murilo Benício é destaque da nova temporada do programa Casa Brasileira (Foto: Reprodução)