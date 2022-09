Casa do Rio Vermelho celebra reinauguração do novo jardim com programação especial

Um dos jardins mais bonitos de Salvador, foi reinaugurado e aberto novamente para visitantes. O jardim da casa de Jorge Amado, mais conhecida como Casa do Rio Vermelho, foi reinaugurado nesta terça-feira (20), após uma parceria feita pela gestão do espaço com biólogas da Universidade Federal da Bahia.

Agora, o jardim tem placas com informações básicas sobre as espécies, além de QR Codes que irão levar para conteúdos com curiosidades, histórias e receitas envolvendo essas plantas.

Desta terça, até domingo (25), duas visitas guiadas irão acontecer por dia no novo jardim, às 11h e às 15h. Na quarta (21), o memorial estreia o projeto Poesias na Primavera, com leituras de poesias no jardim da casa.

Na sexta-feira (22), a Casa do Rio Vermelho e a Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (SECIS) vão distribuir mudas de plantas aos visitantes e vão realizar o Papo de Jardim, com Nadia Roque (Professora do Instituto de Biologia da Ufba), que contará um pouco das histórias por trás das espécies de plantas presentes na casa.

No sábado (24), o projeto de contação de histórias, Histórias da Vovó, traz ao público o “Pipistrelo das mil cores”, um conto ecológico escrito por Zélia Gattai - uma opção do final de semana para o público de todas as idades. Para finalizar a semana, no domingo (25), o roteiro Caçadores de Sapo apresenta o acervo de sapos artesanais da casa, colecionados por Jorge e Zélia. Terça a domingo, das 10h às 18h. Entrada até 17h.

Confira outros espaços culturais de Salvador

Cidade da Música da Bahia

Cidade da Música da Bahia No mês em que comemora o primeiro aniversário, a Cidade da Música da Bahia apresenta, nesta semana, um calendário diverso que conta com bate-papos, apresentação musical e oficina. Hoje, às 15h, acontece a Vivência Percussiva com Luizinho do Jêje.

Sexta-feira (23), às 11h, a Camerata Opus Lúmen, da Orquestra Sinfônica da Bahia, se apresenta no local. Às 15h o historiador Rafael Dantas visita a Cidade da Música da Bahia e participa de um bate-papo sobre a história do espaço e da música baiana. Domingo (25) o local sedia, às 14h, uma oficina de instrumentos de sucata.

Casa do Carnaval da Bahia

Casa do Carnaval da Bahia Para um roteiro de arte, cultura e entretenimento no Centro Histórico de Salvador, a Casa do Carnaval da Bahia estreia programação especial nesta semana, começando terça-feira (20) com “Flores do Carnaval” - uma visita mediada temática pela casa, inspirada nas trajetórias das mulheres que marcaram o Carnaval de Salvador.

A ação acontece até domingo (25), sempre às 14h. Na quinta-feira (22), às 17h acontece mais uma edição do Mete Dança no Pôr do Sol, uma aula aberta de dança no terraço da Casa. No domingo (25), às 11h, a casa conta na programação com a oficina de oratórios de Cosme e Damião, mostrando a força das festas populares por aqui. Terça a domingo, das 10h às 18h. Entrada até 17h.

Espaço Pierre Verger de Fotografia Baiana

Espaço Pierre Verger de Fotografia Baiana e Espaço Carybé de Arte Fotografia e contação de histórias marcam a agenda da semana nos espaços culturais que funcionam dentro dos fortes no Porto da Barra. Quinta-feira (22) o Pierre Verger sedia o projeto Fotograma, um bate-papo sobre o processo criativo de fotógrafos baianos, que traz como primeiro convidado Rafael Martins, fotógrafo que desenvolve projetos autorais com fotografia noturna e é fotojornalista há dez anos.

Na sexta (23) o espaço sedia o projeto Contação de Histórias, centrado no livro Lendas Africanas dos Orixás, de Pierre Verger com ilustrações de Carybé. Às 11h e 14h, aos sábados e domingos, acontece o Circuito de Mediação Visita de Compadres, que faz um passeio guiado entre os dois fortes.