Casa em praia baiana que encantou Pelé está à venda

Imóvel fica em Itapuã (divulgação)

Quem acompanhou a carreira de Pelé ao longo das décadas de 50, 60 e 70, o viu jogar na Bahia nada menos que 21 vezes. Mas, o que a maioria das pessoas não sabe é que o Rei do Futebol, hoje com 80 anos, foi proprietário de um terreno em Salvador, mais precisamente na Pedra do Sal, a famosa praia de Itapuã, onde Jorge Amado e Zélia Gattai fincaram uma de suas moradas.

Pelé não chegou a ter a sua, mas quem adquiriu o terreno na mão do craque construiu, em metade da área total de 805 metros quadrados, uma residência que contempla 8 suítes, além de uma piscina. Pois este imóvel, que tem localização pé na areia e fica dentro de um condomínio, foi colocada à venda por R$ 1.8 milhão.

Por falar em Pelé, um novo filme inspirado em sua trajetória acaba de entrar para o catálogo da Netflix. A produção se concentra no período entre 1958 e 1970, quando o Brasil conquistou três das cinco Copas do Mundo que possui e se estabeleceu como o país do futebol, focando no papel de Pelé nos triunfos, particularmente na Copa de 1970.

ACM Neto e a filha Lívia Salles Magalhães (reprodução Instagram)

Homenagem virtual

Filha mais velha de ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, a jovem Lívia Salles Magalhães completou 14 anos ontem e ganhou do pai uma homenagem no Instagram pela passagem do seu aniversário. O post, com uma legenda emocionante, era acompanho por uma foto recente dos dois.





O médico Ivar Brandi (divulgação)

Espaço próprio

Após uma longa trajetória na Rede Sarah de Hospitais, o neurologista Ivar Brandi inicia nova fase profissional. Com atuação nas unidades Sarah de Brasília, Rio de Janeiro e Salvador, ele está, desde ontem, atendendo em novo endereço, em sua clínica privada. O espaço funciona no Arbus Soft Office, no Horto Florestal. No espaço, Ivar irá se dedicar à clínica neurológica geral e doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer, desordens cognitivas e neuropsiquiátricas, déficit de atenção em adultos e promoção do envelhecimento saudável.

A artista plástica Ariell Guerra (divulgação)

Intervenção artística

A fachada da agência Corredor da Vitória do Santander, em Salvador, vai ganhar uma pintura em homenagem à capital baiana. A arquiteta e artista plástica Ariell Guerra começou, semana passada, a dar uma cara à obra denominada de Cidade que Canta. A previsão de conclusão é nesta sexta-feira. O mural de 78m², um presente do Santander Brasil à cidade, é inspirado na forte identidade cultural de Salvador e a constante presença da arte no cotidiano do soteropolitano.

Alô Alô Horto Depois de alguns meses com a circulação suspensa por conta da pandemia, o jornal Alô Alô Horto volta a ser entregue gratuitamente aos moradores do cada vez mais efervescente bairro do Horto Florestal. Cinco mil edições impressas serão distribuídas a partir de março, inteiramente produzidas pela redação do portal Alô Alô Bahia. O mais bacana? Todos os exemplares da publicação chegarão aos leitores em embalagem plástica, com álcool em gel.

Expansão Os empresários Pedro Imbassahy, João Fiamenghi e Gabriel Slezynger, do Grupo Ergo, acabam de inaugurar mais uma unidade da Crema Gelato Italiano em São Paulo. Dessa vez, o local escolhido foi o Quinta da Baroneza, condomínio de alto luxo entre Itatiba e Bragança Paulista. A primeira loja foi aberta em janeiro passado, e fica no Itaim Bibi. Na Bahia, a Crema possui pontos de venda no Shopping Barra, Buraquinho (Estrada do Coco), Praia do Forte e na Av. Paulo VI ( Pituba), onde funciona a matriz.