Casa Geyer, no Rio, será inaugurada como museu em 2022

Casa Geyer, aos pés do Cristo Redentor (foto/divulgação)

Pode até ter no país algo parecido com a Casa Geyer – igual não tem. A maior coleção de obras de arte e antiguidades sobre a História do Brasil está no imóvel, localizado aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A casa, que pertenceu ao casal Maria Cecília e Paulo Geyer, será transformada em museu, devendo ser aberta em 2022.

Para o projeto sair do papel, familiares do casal Geyer tiveram que interferir. É o caso de Flávia e Frank Geyer Abubakir que criaram, recentemente, a associação Amigos da Casa Geyer. “Me encarreguei de realizar o primeiro aporte para que a população do Rio tenha acesso a este acervo no mais curto espaço de tempo possível”, nos disse Frank. O empresário, radicado em Salvador, é neto de Maria Cecília e Paulo e morou na residência durante uma década – seu quarto era onde aparece duas janelas superiores.

Um dos cômodos do imóvel que vai virar museu (foto/divulgação)

A Casa Geyer está em um terreno de 14 mil m2 e abriga um acervo de quase 5 mil obras de arte. A coleção avaliada em cerca de meio bilhão de reais inclui, além de um conjunto de iconografia do Brasil do século XIX, obras de Rugendas, Nicolas-AntoineTaunay, August Muller e Thomas Ender. A propriedade também possui um outro detalhe especial: o Rio Carioca passa por seus jardins, tal qual passa pela Casa Roberto Marinho, ambas no Cosme Velho.

Jovem promessa

Acompanhar de perto os detalhes do processo de construção da residência de sua família, em Aldeia da Serra (SP), despertou o interesse de Lucas Takaoka pelo universo da arquitetura. Neto do saudoso engenheiro Yojiro Takaoka, um dos fundadores de Alphaville, Lucas se formou em Arquitetura e Urbanismo e estagiou em escritórios de profissionais como Graciela Piñero e Arthur Casas, onde adquiriu experiência suficiente para abrir o seu próprio escritório. Em Salvador, cidade que desembarcará no próximo dia 6, ele já possui dois projetos: um apartamento na Federação e um outro na Graça. Lucas é o que podemos chamar de jovem promessa – olho nele!

O arquiteto Lucas Takaoka (foto/divulgação)





Agito

Uma turma animada se reuniu na última quinta-feira no apartamento de Ana Carolina da Cunha Guedes e Rogério Saladino, em São Paulo, para celebrar o aniversário de Daniela Neeser. Carol Magalhães, amiga de toda a vida da aniversariante, esteve presente, assim como Alexandre Lima, filho de Tina e Zé Renato Lima, a produtora de eventos Mannu Carvalho e Luciana Cavalcanti, esposa de Luca Cavalcanti, um dos diretores do Bradesco. A informalidade e leveza deram o tom da noite, que contou, claro, com Saladino no comando das carrapetas.

Exposição

O fotógrafo, diretor de cinema e artista visual Pico Garcez está expondo parte de seus trabalhos na SP-Foto. Na mostra, o paulistano radicado na Bahia compõe o casting de artistas da Galeria Bianca Boeckel. A exposição, que teve vernissage de abertura na quarta-feira, pode ser conferida até hoje, no espaço de eventos do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

O fotógrafo Pico Garcez (foto/divulgação)

Giro

A empresária carioca Lilibeth Monteiro de Carvalho, vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha, circulou durante a semana pela capital baiana. Por aqui, hospedada no Wish Hotel da Bahia, ela prestigiou o Simpósio Nacional de Combate à Corrupção. Lilibeth veio acompanhando do marido, o delegado da Polícia Federal Jorge Pontes. Os dois estão juntos desde 2016.



Produção

Além da produção de cerca de 21 obras por ano, a maioria pinturas, Bel Borba atualmente se dedica à finalização do livro que conta os 50 anos de sua trajetória como artista plástico. “Estou no processo de captação de recursos para a impressão, mas a peça já está criada”, nos disse. Além disso, Borba está produzindo uma escultura em homenagem às baianas de acarajé. Encomenda da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Cultura.