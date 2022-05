Casa nova e barata: feirão venderá 2 mil imóveis a partir de R$ 180 mil em Salvador

Entre os dias 20 e 22 de maio (sexta-feira a domingo),

Salvador recebe a quinta edição do Feirão da Casa Própria, no Estacionamento F0 (zero) do Shopping da Bahia. O evento acontecerá entre os dias 20 e 22 de maio e reunirá sete grandes incorporadoras. Elas vão ofertar mais de 2 mil imóveis com valores a partir de R$ 180 mil em diferentes bairros da capital baiana, além de opções na Linha Verde e Região Metropolitana.

Incorporadoras como Gráfico, JVF, MRV, Camboim, Contrix, Direcional e imobiliárias, como A&F e Imob, vão apresentar unidades à venda com condições especiais de entrada, parcelamento e taxas, praticadas com exclusividade durante o evento.

Além disso, o 5º Feirão da Casa Própria contará com a presença de correspondentes da Caixa Econômica Federal, disponíveis para realizar simulações de financiamento e orientar sobre as providências de cadastro e documentação.

Segundo Roberto Sacramento, CEO da Robsac Serviços, realizadora do Feirão, o objetivo da ação é atender a demanda por imóveis novos que ficou reprimida durante a fase mais aguda da pandemia Covid-19 nos anos de 2020 e 2021. Os interessados devem levar RG, comprovante de endereço e informe de rendimentos ou contracheque para que seja possível realizar simulações e, quem sabe, sair do evento com sua nova casa.





Serviço:

5º Feirão da Casa Própria

Data: 20 a 22 maio 2022 (sexta-feira a domingo)

Local: Shopping da Bahia - Piso L2 - Estacionamento F0 (zero) - Próximo ao Café Viva Gula e à Loja Velmond

Horário: Sexta-feira e sábado – 9h às 20h

Domingo – 13h às 19h.