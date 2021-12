Casa Pia e Ação da Cidade realizam drive-thru solidário para coleta de alimentos e brinquedos

Um dos postos de arrecadação de doações da campanha Natal Sem Fome, a Casa Pia de São Joaquim, realizará um Drive-Thru Solidário no próximo dia 18 de dezembro, das 9h às 16h, na sede da Casa Pia, localizada na Av. Jequitaia, no bairro da Calçada.

Durante a ação serão arrecadadas doações de alimentos não perecíveis para a campanha, em parceria com o Ação da Cidadania – Comitê Salvador. O objetivo é concentrar, num só dia e com a participação de outros pontos de coleta, os esforços da população. A localização da instituição filantrópica, no bairro da Calçada, facilita a contribuição da população da Cidade Baixa, do entorno da Península de Itapagipe e do Subúrbio Ferroviário.

No mesmo dia, em parceria com a TV Bahia, a Casa Pia participa da campanha Natal do Bem, arrecadando brinquedos para crianças, reforçando o espírito solidário do período natalino, em meio às adversidades da pandemia. Essa ação acontecerá apenas no dia 18. As doações de brinquedos devem ser identificadas para meninos ou meninas.

Toda a ação será viabilizada através de parceria com Prefeitura Municipal de Salvador através da SALTUR. Os alimentos coletados serão distribuídos para as famílias necessitadas através do Ação da Cidadania e os brinquedos arrecadados serão doados à comunidade do entorno da Casa Pia e a projetos sociais da região.

