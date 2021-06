Casal bebe demais e acaba dormindo dentro de agência bancária em Teresina

Os seguranças de uma agência bancária de Teresina, capital do Piauí, se surpreenderam ao chegar no local na manhã desta segunda-feira (7). Lá, no chão, estavam um casal dormindo confortávelmente do do banco Bradesco.

Os clientes também viram a cena ao tentar usar os caixas eletrônicos. De acordo com o portal 180 graus, o clima foi de risadas e constrangimento.

Testemunhas relataram um forte cheiro de álcool no local, indicando que os pombinhos estavam embriagados. A mulher estava dormindo vestida com maiô body de cor preta enquanto o homem estava de calça e blusa.

Imagens viralizaram nas redes sociais.