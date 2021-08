Casal com 15 kg de maconha é preso por tráfico de drogas em Conquista

Um casal de 18 anos foi preso em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, com 15 tabletes de maconha, na sexta-feira (20) à noite. Cada tablete pesava um quilo, totalizando 15 kg da droga. Uma submetralhadora de calibre 380 e fabricação artesanal foi apreendida com os dois presos.

Equipes das Rondas Especiais (Rondesp) patrulhavam na área do bairro de Alto Maron quando passaram pelo casal, que estava em um veículo Argo.

“Ao longo da semana havíamos recebido informações sobre crimes cometidos nessa mesma região com este carro. Assim que percebemos o automóvel, demos voz de parada e iniciamos a aproximação”, explica o comandante do 3º pelotão da unidade, tenente Reuben Olímpio.

Durante a abordagem, os policiais encontraram, além das drogas e da arma, 17 munições calibre 380, três trouxinhas de maconha, R$ 26 e três celulares. Os materiais e a dupla foram apresentados, no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Vitória da Conquista.