Casal de brasileiros cai de paraquedas no mar após corda se romper; vídeo

A médica Amanda Cavalcante Lozer, de 25 anos, e o empresário José Lucas Moulaes Figueiredo, de 29, caíram de paraquedas durante uma tempestade na Colômbia, onde comemoravam o casamento. Durante o passeio, na última quinta-feira, 28, uma tempestade se aproximou e a corda do equipamento de voo se rompeu, fazendo com que eles caíssem no mar. Eles foram resgatados e passam bem.

O acidente foi gravado pelo empresário, que narrou ao G1 os momentos de apreensão. "Vimos que o próprio guia que acompanha o piloto jogou uma âncora e parece que ela não estava aguentando. Nosso medo era de nos soltarmos. Enquanto estava balançando, pelo menos a gente estava grudado no barco. A gente não sabe se a corda rompeu ou se eles soltaram a gente de propósito para não virar o barco", disse.

Casal de brasileiros cai na água durante passeio de paraquedas na Colômbia pic.twitter.com/ffvPFRmGqR — WWLBD ✌???? (@whatwouldlbdo) July 31, 2022

O casal também relatou que não recebeu reembolso e ajuda do responsável pelo passeio. "Deram só uma água", conta José Lucas.

Ao voltar ao solo, os brasileiros ficaram apenas com algumas escoriações leves e com dor no pescoço. Eles devem fazer exames mais aprofundados ao voltarem ao Brasil.

"Vamos para a próxima, mas não tão radical assim", brincou o empresário.