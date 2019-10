Casal e bebê que vinham para a Bahia morrem em acidente de carro

Um acidente na manhã da sexta-feira (25) em Atalaia, Alagoas, um casal e a filha bebê. A família, de Bauru (SP), viajava pelo Nordeste quando aconteceu o acidente, na região metropolitana de Maceió. A informação é do Uol.

Maurício Ferreira de Moura, 28, estava com a esposa, Bruna Cristina Soares da Costa, 26, e da filha, Ana Luísa Soares de Moura, 18 meses. O carro em que eles estavam bateu de frente com um caminhão que transportava cilindros de oxigênio na rodovia BR-316.

Na batida, o Honda Civic dirigido por Maurício ficou completamente destruído. Ele, a mulher e a filha - as duas viajavam no banco de trás - morreram na hora, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Josivan Ferreira da Silva, 31, primo de Maurício que mora em Alagoas, estava no banco do passageiro. Ele foi socorrido com vida. O motorista do caminhão e um passageiro que estava com ele sofreram ferimentos leves.

A família contou que o casal estava de férias no Nordeste. Eles iam no momento para um resort em Alagoas e depois seguiam para visitar em Ouro Branco, no sertão alagoana, e na baiana Paulo Afonso.

Os corpos dos três seguirão para velório e enterro em Bauru.

"Não tem como dizer, expressar, como é perder alguém do seu sangue. Só quem passou sabe e hoje perdemos mais três da família Soares em luto. Perdi hoje minha prima, mais seu esposo e a sua filha eu sei que Deus sabe o que faz ele vai confortar nossos corações passar por isso não desejo a ninguém, pois é uma perda insubstituível. Vão em paz!", escreveu uma familiar no Facebook.

(Foto: Estela Nascimento/TV Ponta Verde)

Luto

Maurício era conhecido como Farinha no universo do futebol amador em Bauru. Ele jogava pelo time Oriente, que lamentou nas redes sociais o tráfico acidente.

"(Foi o) protagonista e um dos nossos heróis do título de 2015, nosso eterno goleiro Maurício (Farinha). Deixamos nossos sentimentos de coração a toda família e que Deus possa confortar a todos com sua divina bondade. Que você possa descansar em Paz juntamente das suas princesas e ao lado do único salvador Jesus Cristo! Muito obrigado por ter feito parte da nossa família, seus momentos bons ficaram guardados para sempre em nossas memórias e sempre você será lembrado. 'Às vezes as folhas caem, mas nem sempre as arvores morrem', diz um trecho da publicação.