Casal é condenado por abusar sexualmente de filhas e forçar aborto

O casal Analice Jesus Santos e Jacson Santos Pereira foi condenado pelo Tribunal do Júri por abusar sexualmente das suas filhas. Uma delas foi obrigada a abortar. A decisão saiu na última segunda-feira (4).

Segundo informações do Ministério Publico, Analice foi condenada a 17 anos de prisão e Jacson a 17 anos e 3 meses. Segundo a denúncia, em abril de 2019 o casal obrigou a adolescente que estava grávida a ingerir medicamento e chás abortivos, provocando o aborto do feto.

Além disso, eles foram acusados de estuprar e filmar os abusos sexuais cometidos contra as próprias filhas no bairro do Lobato, em Salvador.

Os dois réus vão cumprir a pena em regime fechado. A tese de acusação foi sustentada no Júri pela promotora de Justiça Isabel Adelaide. A sentença foi assinada pela juiza Gelzi Maria de Almeida Souza.