Casal é morto a tiros no bairro de São Marcos, em Salvador

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte de Lairton de Souza, de 22 anos, e de Alexia Silva de Santana, mulher trans de 19 anos, ambos vítimas de disparos de arma de fogo na noite de quinta-feira (6). Os corpos dos dois foram encontrados na Rua Celina Ferreira, no bairro de São Marcos, Salvador.

Policiais militares foram acionados e socorreram as vítimas à Unidade de Pronto Atendimento do bairro, mas elas não resistiram aos ferimentos. De acordo com a Polícia Civil, as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas e os procedimentos periciais foram realizados.

Até o momento, a autoria e motivação do crime não foram identificadas e seguem em processo de apuração.