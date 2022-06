Casal é preso com arsenal avaliado em R$ 1,6 milhão na Bahia

Um casal foi preso com armas, munições e drogas durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal na madrugada deste sábado (18), em Vitória da Conquista, na região Sudoeste da Bahia.

Os policiais realizavam uma fiscalização em frente ao posto da PRF quando pararam um Fiat/Uno Way. Durante a abordagem, os policiais perceberam que o casal que ocupava o veículo ficou nervoso. O arsenal estava escondido num compartimento secreto do painel do carro.

Ao todo foram apreendidos: 200 unidades de munição calibre 9mm; 50 unidades de munição calibre .40; 5 pistolas CANIK calibre 9mm, de origem turca; 4 pistolas RAMON calibre 9mm de origem israelense; 13 carregadores para pistolas calibre 9mm; 8,65 Kg (oito quilos e seiscentas e cinquenta gramas) de cocaína e mais 3,1 Kg (três quilos e cem gramas) de crack. O material apreendido foi avaliado em R$ 1,6 milhão.

Aos policiais, o motorista de 30 anos, que mora em Feira de Santana, disse que recebeu uma proposta de R$ 2 mil reais para trazer o material do Rio de Janeiro.

O casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo.