Casal é preso por morte de mulher que reclamou de maus tratos contra idosa

Sônia dos Santos, 50 anos, morreu após, segundo a Polícia Civil, ter sido atacada por golpes de facão e faca por uma família em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

Além do casal, que foi preso nessa quinta-feira (10), duas crianças, de 10 e 12 anos, teriam atacado a vítima com golpes de arma branca. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 24 de agosto, após a mulher recriminar a forma como o pai de família tratava a mãe, uma idosa.

De acordo com a titular da 18ª DT/Camaçari, delegada Thais Siqueira, o crime, investigado até quarta-feira (9) como tentativa de homicídio, teve motivo fútil.

“Sônia recriminou o autor pela forma com que ele tratava a própria mãe, causando um atrito entre eles. O homem, sua mulher e os dois filhos do casal, de 10 e 12 anos, atacaram a vítima a golpes de facão e faca”, detalhou a delegada, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O casal teve os mandados de prisão preventiva cumpridos por equipes da 18ª Delegacia (Camaçari), no bairro de Nova Vitória.

Eles passaram por exames de lesões corporais e serão encaminhados para o sistema prisional.

A adolescente de 12 anos teve um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) lavrado e encaminhado ao Ministério Público (MP), por ato infracional análogo ao crime de homicídio.

Sônia dos Santos estava internada no Hospital Geral daquela cidade, e morreu na quarta-feira (9).