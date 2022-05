Casal é preso por roubo de joais no centro-sul da Bahia

Um casal suspeito de envolvimento em um roubo a uma joalheria em Brumado, no centro-sul da Bahia, foi preso, na terça-feira (10). O homem e a mulher eram investigados pela Delegacia Territorial do município desde o dia 16 de abril, quando aconteceu o crime.

Na ocasião, um homem entrou na loja e subtraiu as joias. Do lado de fora, um veículo o esperava para proporcionar fuga rápida – o que, de fato, aconteceu.

Com base no relato de testemunhas e de outros elementos de prova, os suspeitos foram identificados e procurados. A Polícia Civil então repassou as informações para a Polícia Rodoviária Federal que realizou uma abordagem no fim da tarde de terça, na BR-101, na altura de Eunápolis, e prendeu o casal.

Com os dois, foram encontrados drogas, carregadores de pistola e documentos falsos, além das joias roubadas. Os produtos foram apresentados à vítima, que comprovou ser a proprietária dos itens.

O casal, que já tinha passagem na polícia por crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas, está preso no complexo prisional de Eunápolis.