Casal envolvido com roubos a bancos é preso em motel na Bahia

Um casal envolvido nas últimas ocorrências de roubos a bancos foi preso, na tarde desta quinta-feira (20). A dupla foi detida em um motel, na cidade de Sapeaçu, que tem cerca de 17 mil habitante e fica a 77 quilômetros de Salvador. Munições de fuzil foram encontradas dentro de veículo usado pelo casal.

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Rondesp Leste, da Cipe LN, do 14° BPM e da 27ª CIPM receberam denúncia anônima de que criminosos envolvidos com as últimas explosões estariam escondidos no Motel Hoje, localizado às margens da BR-101.

Os militares foram até o quarto usado pelo casal e, no momento da entrada, flagraram o homem destruindo um smartphone. O criminoso possui passagem por tráfico de drogas e reside no bairro de Saboeiro, em Salvador.

Com ele, estava uma mulher, natural de Conceição do Almeida, apontada como integrante de uma organização criminosa que comercializa entorpecentes.

Dentro do carro modelo Voyage, placa PJB 7C98, utilizado pelo casal, os PMs apreenderam munições de calibre 7,62. Armamentos do mesmo calibre foram usados nos ataques contra as agências de Sapeaçu e Ubaíra.

A dupla foi trazida para Salvador, apresentada no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), onde foi autuada em flagrante.