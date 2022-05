Casal está há mais de 24 horas embaixo de barreira que desabou em Olinda

O Corpo de Bombeiros continua, na manhã desta quinta-feira (26), as buscas por um casal que está desaparecido há mais de 24 horas em Olinda, após as chuvas que caíram na Região Metropolitana do Recife (RMR) ao longo desta semana.

O deslizamento de barreira aconteceu na Rua Santos, na comunidade do Córrego do Abacaxi, bairro de Caixa D'Água. De acordo com familiares, a queda da barreira aconteceu na madrugada da quarta (25).

Os desaparecidos são o armador de construção civil Sérgio Pimentel e a esposa, a dona de casa Rosimere Hipólito da Silva, de 44 anos.

Nesta manhã, profissionais do Corpo de Bombeiros, cães farejadores e voluntários seguem o trabalho de buscas. A Defesa Civil de Olinda dá suporte à operação. O tempo segue nublado no local.

O irmão de Rosimere, o pintor Ezequiel Justo, informou que até agora, foram localizados alguns pertences. "Acharam os documentos, o sofá, a televisão. Eu só durmo quando encontrar ela", desabafou.

Na quarta (25), o pintor relatou à imprensa que chegou a pedir que a irmã dormisse na casa da mãe, que fica em uma parte mais baixa da localidade.

Apesar disso, a dona de casa decidiu ficar na própria residência. "Eu falei, 'dorme aqui com teu marido', ela disse 'vou fazer o feijão e vou descer'. Na última vez que a vi, ela perguntou se a internet tinha caído, eu disse que não e ela subiu. E acabou. Jesus levou".

Na mesma área, uma outra casa também foi soterrada, mas não havia ninguém dentro.

Balanço

De acordo com a Secretaria Executiva de Defesa Civil de Olinda, 80 profissionais estão nas ruas para realizar trabalhos de prevenção, vistoria e limpeza em diversos pontos da cidade.

Os servidores fazem serviços como substituição de lonas de proteção nos morros e encostas nos bairros do Monte, Caixa D’Água, Peixinhos, Águas Compridas e na Ladeira do Giz, no Alto da Conquista; vistoria em imóveis para avaliação de riscos; assistência social, entre outros.

Além disso, uma equipe foi deslocada para retirar baronesas no Canal do Fragoso e outra, auxilia o Corpo de Bombeiros nas buscas do Córrego do Abacaxi.

Entre as 19h da quarta (25) e as 7h da quinta (26), foram feitas 14 colocações de lonas, uma erradicação, e houve duas movimentações de barreira.

Conteúdo publicado originalmente em JC Online.