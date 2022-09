Casal invade prédio no Corredor da Vitória e tenta arrombar apartamentos

Um prédio no Corredor da Vitória foi invadido por um casal no sábado (24). Eles conseguiram entrar passando normalmente pelo porteiro e tentaram arrombar imóveis do prédio. Não há confirmação se eles tiveram sucesso.

Imagens divulgadas pela TV Bahia mostram o casal conversando com o porteiro e entrando no prédio normalmente. Na hora da saída, o funcionário desconfiou e chegou a bloquear uma porta, mas os suspeitos conseguiram deixar o edifício. Uma porta corta-fogo ficou danificada.

Pelo menos um apartamento sofreu tentativa de arrombamento.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e fez buscas, mas não encontrou nenhum dos dois. Até agora, os suspeitos não foram presos.

O caso foi registrado na 14ª Delegacia (Barra), que investiga o crime.