Casal morre após carro sair de pista e cair em córrego no oeste da Bahia

Um casal morreu depois que o carro em que estavam sair da pista e ser levado pela enxurrada na manhã da segunda-feira (27), na BR-349, no oeste da Bahia.

Segundo a 26ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (26ª Coorpin/Santa Maria da Vitória), uma equipe foi até o local e já encontrou o carro, de modelo Palio, fora da pista. O acidente aconteceu em trecho da cidade de São Félix do Coribe.

As vítimas foram identificadas como Joaquim de Castro Souza, 54 anos, e Maria Garcia Boa Sorte, de 51 anos. Os corpos estavam lado a lado, na parte de trás do corpo. Eles morreram afogados. Os dois eram de Riacho de Santana, mas moravam em Bom Jesus da Lapa, também no oeste.

(Foto: Reprodução/Folha do Vale)

O acidente aconteceu antes de uma cratera que se formou na rodovia após o início das chuvas, entre Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que está ciente da ocorrência e monitora a situação para iniciar os serviços de reparo.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Santa Maria da Vitória.