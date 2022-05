Casal paga antecipado e leva golpe de garota de programa em Conquista

Uma tentativa de sexo a três em Vitória da Conquista, na Bahia, virou caso de polícia na última sexta (13). Um casal teria feito um acordo com uma garota de programa, que pediu pagamento antecipado. Após receber o dinheiro, a mulher desapareceu. As informações são do Blog do Anderson.

A garota de programa bloqueou o casal com o qual mantinha contato por aplicativo de mensagem e não compareceu ao local na hora combinada.

Os "contratantes" do serviço chamaram a polícia, prestaram queixa e chegaram a ir até um hotel onde a golpista estaria, mas ela não foi encontrada.