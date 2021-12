Casal procurado por morte de empresário no Espírito Santo é preso na Bahia

Um homem de 27 anos e uma mulher de 26, que estavam com as prisões temporárias decretadas por envolvimento na morte de um empresário, no município de Guarapari, no Espírito Santo, foi preso na tarde de terça-feira (14) por policiais da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Eunápolis. O casal é investigado pelo crime ocorrido no Espírito Santo, em novembro deste ano.

De acordo com as investigações, o homicídio foi motivado por um desentendimento entre o mandante do crime e a vítima, por conta de uma negociação comercial envolvendo a execução de uma obra. Outros envolvidos estão sendo procurados. O coordenador da 23ª Coorpin/Eunápolis, delegado Moisés Damasceno, explicou que a troca de informações com equipes policiais da cidade na qual ocorreu o crime resultou na localização dos suspeitos.

“Dois dias depois da fuga deles, apreendemos o veículo aqui em Eunápolis, em uma diligência conjunta realizada com a Polícia do Espírito Santo”, disse o coordenador. “O homem é apontado como executor do crime, enquanto a mulher, que é companheira dele, teria dado suporte para a ação”, acrescentou Damasceno. A vítima foi atingida por tiros e golpes de faca. Os presos estão na sede da 23ª Coorpin/Eunápolis, onde aguardam recambiamento para o estado do Espírito Santo.