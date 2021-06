Casal questiona se surfista seria dono da própria bicicleta no RJ; jovem denuncia racismo

Um vídeo onde o instrutor de surf Matheus Ribeiro é abordado por um casal no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, se tornou um dos assuntos mais comentados desta segunda-feira, nas redes sociais. O instrutor de surf e surfista, divulgou parte da abordagem nas redes sociais.



Matheus, um jovem negro, esperava a namorada na porta do Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, quando foi abordado por um casal que, segundo ele, o acusou de furto de uma bicicleta.



Qual seria sua reação se você tivesse com a sua bike e alguém chegasse do nada e te acusasse de tê-la roubado? pic.twitter.com/VAi8yRaXz9 — Danrley Ferreira (@Danrley) June 14, 2021

O equipamento usado por Matheus é uma bicicleta elétrica. Matheus fez o relato do ocorrido em uma rede social. “Do nada aparecem esses dois jovens com as seguintes frases: ‘Você pegou essa bicicleta ali agora, não foi?’, disse o homem; ‘é sim, essa bicicleta é minha’, falou a jovem”, disse Matheus.O instrutor disse que foi compreensivo e quis mostrar ao casal que se tratava de um engano. Ele disse que chegou a mostrar fotos antigas e a chave da trava da bicicleta, mas o casal insistiu na acusação até que o homem tentou abrir a trava do veículo. Como não consegui, percebeu que a acusação era falsa. “Frustrado com sua tentativa, ele diz que não me acusou, afinal, estava apenas perguntando…”, disse Matheus.No trecho do vídeo divulgado pelo jovem é possível ouvir o homem dizer: "Um cara acabou de roubar a bicicleta dela igualzinha (...) desculpa" e em seguida ele diz "eu não te acusei, só estou te perguntando".Indignado, Matheus questiona se conseguiram abrir a chave, com a resposta negativa, ele manda que os dois deixem o local. "O que é que vocês acabaram de falar? Então vai t*m** no c*, playboyzada do Leblon", diz o jovem.Para Matheus, a acusação é resultado de racismo. “Um preto numa bicicleta elétrica? No Leblon? Isso encabula o racista. Eles não conseguem entender como você está ali sem ter roubado dele, não importa o quanto você prove. Ela não tem ideia de quem levou sua bicicleta, mas a primeira coisa que vem a sua cabeça é que algum neguinho levou”, disse.O caso foi tema de discussão ao longo de todo o dia nas redes sociais e a palavra "Leblon" um dos assuntos mais comentados do dia no Twitter.