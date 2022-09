Casal suspeito de matar empresário em Amaralina é preso em Minas Gerais

O casal investigado pelo homicídio do empresário Roberto Neri Franco Lopo, de 57 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (22), em Minas Gerais, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mineira. Os criminosos já estavam sendo monitorados e tentavam fugir para uma cidade do interior mineiro, mas foram flagrados e tiveram o mandado de prisão cumprido. Segundo Polícia Civil, o casal será transferido para a capital baiana.

Os suspeitos já foram identificados através de imagens de segurança da pousada, mas não tiveram os nomes divulgados. “Ao saber do crime, mobilizamos nossa inteligência e passamos a diligenciar no caso. Marcamos oitivas, ouvimos testemunhas, analisamos imagens de câmera de segurança, que ajudaram na identificação da dupla, e localizamos o carro do empresário no mesmo bairro onde ocorreu o crime. Esse foi mais um brilhante trabalho de inteligência da 1ª DH/Atlântico”, explicou a titular da unidade especializada, delegada Zaira Pimentel.

O casal foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil em Minas Gerais, onde estão custodiados à disposição da Justiça, aguardando transferência para Salvador. Segundo a Polícia Civil baiana, os suspeitos serão levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para serem ouvidos.

O motivo do assassinato também segue em investigação. A 1ª DH/ Atlântico, que está responsável pela apuração, já ouviu testemunhas. Na noite de terça-feira (20), o gerente do local foi até a delegacia para prestar mais esclarecimentos. Questionada se a dupla chegou a roubar itens pessoais da vítima, a Polícia Civil comunicou que “detalhes da apuração não podem ser divulgados para não interferir no andamento do caso”.

O crime

Na segunda-feira (19), o empresário Roberto Neri Franco Lopo, de 57 anos, foi encontrado sem vida e com um ferimento na cabeça, dentro de um quarto na pousada Mar Aberto, em Amaralina. A vítima estava acompanhada de um casal, que fugiu após o crime.

Amigos próximos ao empresário apontam que o assassinato se trata de um golpe. A suspeita é que Roberto tenha ido ao local para fazer atendimento como hipnoterapeuta e caiu em uma armadilha articulada pelo casal para aplicar o "golpe do pix" - quando criminosos prendem a vítima e a obrigam a transferir dinheiro.

Outra suspeita é que Roberto teria ido ao local para se encontrar com uma mulher. Amigos não negam a possibilidade, mas desconfiam da versão, dado que a vítima era casada e geria, com a mulher, a imobiliária GP Salvador Imóveis LTDA. O casal estava junto há mais de 15 anos.

“Ele se mostrava bastante fiel e tinha uma relação muito íntegra. Desconheço qualquer possibilidade de se relacionar fora do casamento, ainda mais com uma prostituta. Ele tinha muitas habilidades, fazia hipnoterapia e normalmente atendia gratuitamente. Como era empresário, ele fazia muito de forma caridosa”, afirma o amigo de Roberto, o empresário Marco Medeiros.

Ele ainda ressalta que Roberto praticava boxe e karatê, tendo habilidades de defesa. Em conversa com o CORREIO, outros colegas falaram sobre a convivência que tinham com a vítima.